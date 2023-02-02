جوي هود.. سفير التطبيع يصل إلى تونس

وصل السفير جوي هود، إلى تونس، لمباشرة مهامه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من مطالبات سياسية ومدنية في تونس كانت طالبت الرئيس قيس سعيد برفضه.

وتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد أوراق اعتماد السفير جوي هود، بعد أكثر من سنة ونيف من شغور منصب السفير الأمريكي في تونس، حيث بقيت القائمة بالأعمال ناتاشا فرانسيسكا تدير السفارة الأمريكية منذ مغادرة السفير السابق دونالد بلوم تونس في أفريل 2022..

وكانت القوى السياسية والمدنية في تونس، قد طالبت من شهر جوان الماضي، الرئيس قيس سعيد، رفض السفير الأمريكي الجديد في تونس، جوي هود، على خلفية تصريحاته السابقة التي أدلى بها خلال تقديمه أمام الكونغرس برنامج عمله في تونس. حيث كان أكد انه سيعمل على " دعم جهود تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، من خلال اتفاقات إبراهيم التاريخية ، وانتقد تعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية، وتحدث عن موقع الجيش التونسي في المشهد الداخلي.

وكانت هذه التصريحات أيضا قد دفعت الخارجية التونسية في بداية يوليو الماضي الى استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية في تونس، فرانسيسكا ناتاشا، لابلاغها رفض تونس لهذه التصريحات.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت الخميس الماضي الحكومة التونسية إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية، بسبب تسجيل نسبة منخفضة للتصويت، إلى 11.4 في المائة فقط من الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل ان "انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التونسية مؤشر على ضرورة انخراط الحكومة في عملية أكثر شمولا لتوسيع المشاركة السياسية، ويعكس الحاجة الماسة للحكومة للانخراط في مسار جامع.