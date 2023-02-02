مطالب بتنحية رئيس بلدية باتنة

تأجلت الدورة الإستثنائية الثانية للمجلس الشعبي لبلدية باتنة في ظرف شهر بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني حيث حضر 20 عضوا بما فيهم رئيس البلدية من ضمن 43 المكونة للمجلس .

فضلت مجموعة مكونة 23 عضوا عدم تسجيل حضورها في هذه الدورة مكونة من أعضاء يمثلون عدة أحزاب تضم ثلاثة نواب ورئيس لجنة وعدد من المندوبين ليرتفع العدد في الفترة المسائية إلى أربعة نواب بإلتحاق النائب المكلف بالإدارة مراد عجول ويصبح 25 عضوا معارضا لسياسة رئيس المجلس البلدي "نورالدين بلومي" .

وقد أصدرت الكتلة المعارضة بيانا تضمن مجموعة من النقاط التي تبرز رفض هؤلاء وعدم إقتناعهم بمواصلة العمل مع رئيس البلدية الذي ينتهج سياسة إنفرادية تحمل الكثير من التفرقة والإنشقاق في تسيير شؤون وإنشغالات سكان أكبر بلديات الوطن وأضاف معدو البيان أن رئيس البلدية يعمل بأسلوب غير الأساليب المعمول بها في تسيير مجلس بلدي منتخب و لا يعكس تماما تحركات ومجهودات والي ولاية باتنة الدكتور محمد بن مالك الذي برأيهم يسعى جاهدا منذ تعيينه لتحسين الوضع العام للبلدية ومواطنيها في كل الجوانب لإنهاء الركود التنموي الذي عاشته منذ سنوات .