الطارف: توقيف شخصين يروجان المخدرات في الوسط المدرسي

أوقفت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الأول لمدينة الطارف شخصان في حالة تلبس بترويج المؤثرات العقلية بالمحيط المدرسي بالقرب من ثانويات المدينة، والمعنيان يبلغان من العمر 24 و27 سنة ينحدران من نس المدينة، تفاصيل القضية جاءت على اثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شخصان احدهما مسبوق قضائيا بترويج المؤثرات العقلية بالقرب من المحيط المدرسي للثانويات و اخفاء تلك الممنوعات خلف كشك مقابل لذات المؤسسة التربوية لتقوم مصالح الشرطة بإعداد خطة امنية و مداهمة المكان ليتم توقيفهما مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي يعتبر من العائدات الاجرامية ، وبعد استكمال الإجراءات القانونية انجز ضد المشتبه فيهما ملفات قضائية قدما بموجبها أمام الجهات القضائية اين صدر ضدهما حكم ب 18 شهر حبس نافذة و غرامة مالية 50الف دج مع ايداعهما مؤسسة اعادة التربية عن تهمة جنحة ممارسة مهنة الصيدلة دون رخصة و جنحة عرض المؤثرات العقلية على الغير بغرض الاستهلاك الشخصي.