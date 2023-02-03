النادي البورسعيدي يوّضح بخصوص إصابة دغموم

يخضع الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب خط وسط نادي المصري البورسعيدي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان وذلك لعلاجه من إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية للفخذ وذلك خلال مباراة فاركو الأخيرة، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفيسبوك.

من جهته أكد الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، أن اللاعب يخضع حاليًا لجلسات علاجية باستخدام الموجات فوق الصوتية والجلسات الكهربية باستخدام أجهزة "تيكار" وكذلك العلاج بالليزر بالإضافة إلى الجلسات التأهيلية الأخرى ، مضيفًا أنه سيتم مناظرة حالة اللاعب باستمرار وإجراء الأشعة التشخيصية للتأكد من تماثله التام للشفاء قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

يذكر أن دغموم بات ركيزة أساسية في تعداد النادي، ويحظى بثقة كبيرة من طرف الطاقم الفني للفريق البورسعيدي.