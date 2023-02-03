لجنة تنظيم "الشان" تحذر

حذرت اللجنة المحلية لتنظيم "الشان" الأشخاص الذين لا يملكون تذاكر من التوافد على ملعب نيلسون مانديلا، غدا السبت، لمناسبة نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بين الجزائر والسنغال.

وجاء في بيان لذات اللجنة "منح تذاكر نهائي الشان بالمجان لا يعني أن أبواب ملعب نيلسون مانديلا ستكون مفتوحة للأشخاص الذين لا يملكون تذاكر الدخول".

وأضاف البيان "الحصول على تذاكر النهائي خضع لنفس مسار شراء التذاكر في منصة تذكرتي خلال المباريات السابقة أي أن المناصر كان عليه الدخول إلى المنصة وتقديم بياناته الشخصية وعدم اقتناء أكثر من خمس تذاكر وألا يكون قاصرا وأن يستلم التذكرة أو التذاكر من إحدى نقاط التسليم".

وشددت اللجنة التأكيد أنه لا يمكن التنقل إلى الملعب بدون تذاكر لأن مجانية الدخول لا يعني الدخول بدون تذكرة.