غليزان: إتلاف 4 قناطير من الدجاج المذبوح

قامت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية غليزان بالتنسيق مع مصلحة النوعية، وقمع الغش لمديرية التجارة، ومفتش بيطري ومفتشية العمل، بخرجة ميدانية مشتركة تم من خلالها مراقبة أحد المحلات التجارية المتخصصة في تجارة تجزئة الحوم الطازجة، والمجمدة أو المثلجة بأحد أحياء مدينة غليزان، أين تم من خلالها الوقوف على عدة تجاوزات، ورفع عدد من المخالفات من بينها بيع لحم فاسد لعدم احترام شروط النظافة الضحية.

وقد أسفرت هذه العملية عن حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك متمثلة في 04 قناطير من لحم الدجاج الأبيض مذبوح كانت معروضة للبيعو.بعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص، تبين أنها فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك، وتمس بشروط الصحة، والنظافة العموميتين،ليتـم تحويل المحجوزات، وإتلافها بمركز الردم التقني بحضور أعضاء اللجنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.