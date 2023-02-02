الوزير العيد ربيقة ... الثورة هي معجزة الجزائر

قال وزير المجاهدي، العيد ربيقة، أن ثورة التحرير الوطنية هي معجزة الجزائر التي لن تتكرر في التاريخ، وذكر الوزير من بريان بولاية غرداية بالدور الوطني للحركة الكشفية، ومساهمة رجال الكشافة في ثورة التحرير الوطني، مشددا على الدور الوطني للمجاهد أحمد بن عمر بن سليمان أوراغ أحد مؤسسي الكشافة الإسلامية في الجزائر في 1944، بمناسبة الأيام الدراسية الوطنية للشيخ احمد بن عمر أوراغ، في بريان.

أعاد وزير المجاهدين العيد ربيقة التذكير ببطولات مجاهدي الجنوب الجزائري في ثورة التحرير، وفي أثناء إشرافه على افتتاح أيام دراسية وطنية حول المجاهد الشيخ أحمد بن عمر أوراغ أحد مؤسسي الكشافة الإسلامية، وأحد الناشطين في نشر الوعي الوطني والثوري قبل وأثناء ثورة التحرير في الجنوب الجزائري، ومن أهم المساهمين في نشر التعليم الحر في المنطقة قبل ثورة التحرير وأشار الوزير إلى دور مشايخ وأئمة بريان القرارة غرداية ومتليلي في الحفاظ على الهوية الوطنية الإسلامية الجزائرية في العهد الاستعماري، وعن الضريبة الغالية التي دفعها أبناء المنطقة مقابل استقلال الجزائر، ومجاهدي الولاية الذين استشهد عدد كبير منهم في ساحات الشرف في ولايات الشرق والغرب والوسط.