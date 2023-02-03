تصريحات مدرب السنغال

أكد مدرب المنتخب السنغالي للمحليين، بابي بونا ثياو، أن لاعبيه ''عازمون'' على الفوز في نهائي بطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022) الذي سيجمعهم بالجزائر، مساء غد السبت بملعب ''نيلسون مانديلا'' ببراقي (الجزائر العاصمة).

وقال المدرب السنغالي في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء: ''كنا نرغب ونطمح في خوض هذا النهائي أمام منتخب الجزائر الذي يلعب بطريقة جيدة. لدينا أسماء شابة، ولكن لا يمكننا أخذ عامل السن بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتشريف الألوان الوطنية. التشكيلة أبرزت نقاط قوتها وستقدم يوم غد كل ما لديها من أجل خطف اللقب''.

ويتضمن مشوار الفريق السنغالي في شان-2022 خسارة واحدة فقط (ضد أوغندا 0-1 في دور المجموعات)، في حين سجل خطه الهجومي 6 أهداف، عكس أشبال المدرب الوطني مجيد بوقرة الذين أحرزوا مشوارا دون هزيمة وتفاصيله: 5 انتصارات، تسجيل 9 أهداف مع عدم تلقي أي هدف.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل للنهائي بعد فوزه الكبير أمام النيجر (5-0) يوم الثلاثاء الفارط بملعب ميلود هادفي، في الوقت الذي تفوق فيه المنتخب السنغالي أمام مدغشقر (1-0) بملعب ''نيلسون مانديلا".

وأضاف بابي بونا ثياو قائلا: ''الفريقان يطمحان لخطف اللقب. سنعمل بجدية كبيرة من أجل ذلك لأننا عانينا كثيرا من أجل الوصول للنهائي. وحتما سيعمل شبابنا من أجل اللقب والسير على خطى المنتخب الأول المتوج بكأس أمم إفريقيا-2021 (أجلت لـ2022 ) بالكاميرون''.

واستطرد قائلا: ''الفوز بالشان بعد الكان سيكون أمرا أكثر من رائع بالنسبة لنا وسيكون بمثابة حافز للشباب. نحن نرغب في تشريف الكرة السنغالية. بصراحة, الاتحادية سخرت لنا كل الإمكانيات من أجل تمثيل منتخبنا أحسن تمثيل''.

واعتبر الدولي السنغال السابق (42 عاما) أن المنتخب الجزائري يبقى ''قويا'' و''صعبا''.

وأضاف المدرب السنغالي قائلا: ''نحن نحضر لكل السيناريوهات. رغم أن المنتخب الجزائري يبقى صعب المنال ولكن يعاني أيضا من بعض النقائص. الجزائر فريق كبير سيكون مدعما بجماهيره وأعتقد أن الضغط سيكون عليهم أكثر منا. لقد درست منتخب الجزائر وأتمنى من فريقي أن يطبق التعليمات رغم أن المأمورية تبقى صعبة''.

ومن الناحية الشخصية، رفض ابن مدينة داكار فكرة تشخيص النزاع التكتيكي في اللقاء مع مدرب الجزائر، مجيد بوقرة.

وقال السنغالي: ''المقابلة لن تكون بيني وبين بوقرة إنما بين الجزائر والسنغال. نحن هنا من أجل منتخبنا وسنعمل كل ما في وسعنا من اجل ذلك. الجمهور لن يكون حاضرا على أرضية الميدان والمواجهة ستكون بين اللاعبين''.

كما تطرق بابي بونا ثياو عن هداف البطولة، أيمن محيوس (5 أهداف)، مؤكدا ''بأنه أفضل هداف في الشان حاليا وأهنئه على ذلك. ليس لدينا خطة ضد محيوس ولكن خطتنا هي الإطاحة بالجزائر''.

كما نفى المدرب السنغالي نية الثأر من الجزائر التي توجت بالكان على حساب منتخب بلاده الأول عام 2019 بمصر، مؤكدا أن هدف الرئيسي هو ''تحقيق الهدف الذي جاء من أجله''.

ومن جانبه، أكد المدافع السنغالي الهادي موتارو بالدي أن زملائه ''عازمون'' على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال في حديثه خلال الندوة الصحفية: ''نحن عازمون ومتحمسون من أجل الفوز وتحقيق الهدف. نعلم بقوة الفريق الجزائري ولكن لدينا الإمكانيات من اجل خطف اللقب. أود أن أشكر الجمهور الجزائري على حسن الاستقبال''.