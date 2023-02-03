أزمة بسبب منطاد صيني

ذكرت تقارير أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، اتخذت قرارا بتأجيل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، بعد اكتشاف منطاد صيني في الأجواء الأمريكية.

وكان من المقرر أن يعقد بلينكن اجتماعات في بكين مطلع الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها لدبلوماسي أمريكي كبير منذ 5 سنوات، لكن وجود البالون الصيني دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار بأن ذهابه الآن سيرسل إشارة خاطئة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الداخلية، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وأضاف أحد المسؤولين أن بلينكن سيسافر إلى الصين في الوقت المناسب.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعربت، اليوم الجمعة، عن أسفها لدخول منطاد مدني صيني إلى المجال الجوي الأمريكي، بسبب قوة قاهرة، وأكدت أن المنطاد كان يجري أبحاثا عن المناخ.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أمريكا من "تضخيم" الحادث، وقالت في إفادة صحفية: "ليست لدينا نية لانتهاك سيادة الدول الأخرى ومجالها الجوي"، مضيفة أنها تأمل في أن "تتعامل الأطراف المعنية مع الأمر بهدوء".

وأفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أن المنطاد رُصد لأول مرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وكان يحلق فوق مونتانا في الولايات المتحدة، موطن صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.