هدف رائع لبن دبكة أمام رفقاء رونالدو (فيديو)

ساهم الدولي الجزائري سفيان بن دبكة في تعادل فريقه الفتح أمام نادي النصر (2-2) بقيادة كريستيانو رونالدو في إطار الجولة 15 من الدوري السعودي.

وسجل بن دبكة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 58 بتسديدة جميلة على الطائر أسكنها في شباك "العالمي".

وكان زملاء اللاعب السابق في "النصرية و"العميد" على بعد ثواني قليلة من تحقيق الفوز لولا هدف النجم كريستيانو رونالدو في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

ويبقى النصر متصدرا لجدول الترتيب برصيد 34 نقطة مناصفة مع الشبابن فيما يتواجد الفتح في مرتبة مريحة وسط الترتيب ( السادسة – 22 نقطة).

أهداف المقابلة: