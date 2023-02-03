محرز لاعب الشهر في "السيتي"

اختير الدولي الجزائري لنادي مانشستر سيتي, رياض محرز من طرف أنصار النادي كأحسن لاعب "للسيتي" لشهر يناير، خلال استفتاء شهري.

وحصل قائد فريق "الخضر" الذي تألق بشكل لافت بداية سنة 2023، على 70 بالمائة من الأصوات، متقدما بفارق شاسع عن وسط الميدان الهجومي، الانجليزي جاك قريليش، ثانيا، والمدافع الهولندي ناتان آكي، ثالثا.

وسجل محرز هدف الفوز خارج الميدان أمام تشيلسي قبل أن يسجل ثنائية أمام نفس الفريق في منافسة كأس انجلترا بملعب الاتحاد, قبل أن يضيف ثنائية جديدة, خلال الفوز على توتنهام (4-2) في منافسة البطولة.

كما قدم محرز تمريرة حاسمة لزميله هالاند في مناسبتين أمام "السبور" و "فولفرهامبتون" في البطولة الانجليزية الممتازة.

و سبق لمحرز أن توج بجائزة أحسن لاعب للسيتي في شهر ديسمبر 2022 محققا بذلك نفس الانجاز لشهرين متتاليين.