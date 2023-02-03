الرابطة الثانية: تعثر رائدي المجموعتين

تعثر رائدا ترتيب بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم (هواة)، جمعية الخروب (مجموعة وسط شرق) ونجم بن عكنون (وسط غرب)، بمناسبة استئناف المنافسة نشاطها اليوم الجمعة، بعد فترة الراحة الشتوية التي دامت ثلاثة أسابيع، حيث تعادل الأول في عين مليلة (0-0)، والثاني بميدانه أمام شباب تموشنت (1-1) بينما واصلت مولودية قسنطينة نتائجها الايجابية والتي سمحت لها من الارتقاء إلى الصف الثالث بعد تسجيلها لأثقل نتيجة في الجولة (6-2) على حساب اتحاد ورقلة.

اكتفت جمعية الخروب بنقطة التعادل في عين مليلة جعلها تحافظ على مركزها الريادي، بفارق نقطتين عن نجم التلاغمة ( 29 ن) وثلاثة فرق وهي وفاق سور الغزلان واتحاد سوف ومولودية قسنطينة (28 ن) لكل فريق بعد تحقيقها جميعا الفوز في جولة الاستئناف.

من جهته، عاد اتحاد الحراش لسكة الانتصارات بعد تغلبه على مرشح قوي للصعود ويتعلق الأمر باتحاد عنابة (2-0)، وهو الانتصار الذي تزامن مع تولي المدرب بوعلام شارف العارضة الفنية للصفراء.

ويبقى إنجاز "الموك" كبيرا، كونه عاد بقوة للتنافس على ورقة الصعود، خاصة وأن خط الوصول لا زال بعيدا، وأن 42 نقطة تبقى في المزاد قبل نهاية الموسم.

في أسفل الترتيب، وباستثناء حمراء عنابة صاحبة المركز الأخير برصيد 6 نقاط، والتي عقدت وضعيتها بانهزامها الجديد بداخل الديار، فإن أندية خميس الخشنة وجمعية عين مليلة (17 ن) وشبيبة سكيكدة (12 ن) مطالبة بالاستفاقة في الجولات القادمة قبل فوات الأوان.

في مجموعة وسط-غرب، نجا نجم بن عكنون بأعجوبة من الهزيمة أمام ضيفه شباب تموشنت الذي تقدم في النتيجة في الدقيقة (54) قبل أن يدرك النجم التعادل في الوقت بدل الضائع (90+8)، ويحافظ على مركزه الأول برصيد (34 نقطة)، ولكن مناصفة مع شبيبة تيارت التي اكتفت بهدف يتيم في شباك متذيل الترتيب سريع غليزان (1-0).

وعلى غرار المجموعة الشرقية، يتقدم الرائدان على ترجي مستغانم (33 ن) وشباب المشرية (32 ن)، ليشتد بذلك الصراع مؤقتا بين الرباعي المذكور، مع إمكانية دخول مستقبل وادي سلي (29 ن) التنافس خاصة وأن هذا الأخير عاد بكامل الزاد من رحلته إلى تلمسان (2-1).

ويواصل فريق جمعية وهران سلسله انتصاراته مسجلا اليوم، فوزه الرابع على التوالي على حساب أولمبي الميدة (1-0)، شأنه في ذلك شان نصر حسين الفائز على غالي معسكر(2-1) ليبتعد نسبيا عن المنطقة الحمراء، عكس رائد القبة الذي تدحرج للمركز الـ13 برصيد 15 نقطة بعد خسارته الجديدة.