ڨالمة: إنقاذ 03 أشخاص من الاختناق بغاز الكربون

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية ڨالمة ، في حادثتين منفصلتين،مساء اليوم الجمعة ، من إنقاذ ثلاثة أشخاص من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من موقد"طابونة".

الحادثة الأولى كانت بقرية سيدي عبيد التابعة لبلدية وادي الزناتي ،أين تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبلدية الأخيرة ، لإسعاف وإنقاذ شخصين يعانيان من دوار وغثيان ، ويتعلق الأمر بامرأة تبلغ 30سنة، التي تم إسعافها و إجلاؤها إلى مستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي، بينما تم إجلاء الضحية الثانية البالغة23سنة تم إجلاؤها إلى المؤسسة العمومية للصحة الجزاريةبتاملومة، قبل وصول الحماية المدنية.

واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية، فإن السبب يرجع إلى ادخال موقد(طابونة) إلى الحمام، أثناء الاستحمام.

وفي حادثة ثانية متفرقة، تدخلت مصالح الحماية المدنية بالحي السكني محمد بوڨرة ببلدية لخزارة ، لأجل إسعاف امرأة تبلغ 41سنة ، بعد إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد (طابونة) المستعملة في المطبخ. وقد تم أسعاف وإجلاء الضحية إلى المؤسسة العمومية للصحة الجزائرية بالبلدة ذاتها، بعدما كانت تعاني من صعوبة في التنفس تقول مصادرنا.