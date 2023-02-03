اعلن الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات عن إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي

و جاء في بيان للديوان ''نعلم أولياء التلاميذ انه قد تم إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي السنة الخامسة و تم تعويضه بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الامتحان يعتبر رسميا و إجباريا و حتميا وإلزاميا لكل تلميذ و يجب اجتيازه حسب الرزنامة''

و تابع ان جميع المواد معنية بإستثناء التربية الموسيقية، التربية التشكيلية والتربية البدنية و النجاح و الانتقال الى السنة اولى متوسط يتم فقط باحتساب المعدل العام السنوي للفصول الثلاثة ، اي دون احتساب نتائج امتحان تقييم المكتسبات

و لا ينتقل التلميذ المتغيب او الذي لم يجتز هذا الامتحان الى السنة اولى متوسط مهما كان معدله السنوي في التقويم المستمر حتى ولو تحصل على معدل 10/10

و يجرى الامتحان في الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 25 ماي 2023 بحيث ينظم تقويم واحد في اليوم ويكون في الفترة الصباحية وفي أيام غير متتالية .

و يجتاز كل تلميذ الامتحان في المؤسسة التي يدرس بها و تحت إشراف أساتذة المدرسة ، المدير والمفتش التربوي للغة العربية بالتنسيق مع مفتش اللغة الفرنسية تحت الإشراف العام للسيد مدير التربية