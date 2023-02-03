غليزان: وفاة امرأة اختناقا بالغاز بزمورة وإنقاذ عائلة ببن داود

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة زمورة ليلة أمس على الساعة الثامنة و54 دقيقة لأجل حادث تسمم امرأة بأحادي أوكسيد الكربون المنبعث من طابونة أثناء الاستحمام في حمام منزل على مستوى عمارة بحي 50 مسكن بلدية زمورة، الضحية كانت لوحدها تبلغ من العمر 62 سنة عثر عليها ساقطة داخل الحمام وهي متوفية تم نقلها من طرف النجدة إلى عيادة زمورة.

كما أنقذت، صباح اليوم، الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان على الساعة الثانية و30دقيقة صباحا، على مستوى عمارة بحي طه "يوسفي" سياميطال بلدية بن داود، لأجل حادث تسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد بالمطبخ، خلف ثلاث ضحايا جنس أنثى 28 سنة فاقدة للوعي، 56 سنة صداع في الرأس، 59 سنة ضيق في التنفس مع آلام في الرأس، تم تقديم لهن الإسعافات الأولية اللازمة من طرف النجدة المتدخلة في عين المكان مع إجلائهم إلى مستشفى محمد بوضياف.