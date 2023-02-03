الشان: لقب تاريخي يغازل " الخضر"

يلاقي سهرة اليوم السبت، المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم نظيره السنغالي على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي ببداية من الساعة الثامنة والنصف، وذلك لحساب نهائي " الشان" الذي انطلقت منافسته في الثالث عشر من جانفي الماضي.

وسيكون " الخضر" على موعد من أجل دخول التاريخ والتتويج بهذه المنافسة التي ظهر خلالها زملاء القائد أيوب عبد اللاوي في مستوى جيد ولم ينهزموا منذ أول لقاء أمام ليبيا ولم تتلقى شباك الحارسين ألكسيس ﭬندوز وفريد شعال ولا هدف موقعين على 5 انتصارات وسجلوا 9 أهداف.

وبخصوص المباراة قال المدرب مجيد بوﭬرة: " وصلنا للهدف الذي حددناه في وقت سابق وهو النهائي، اليوم تفصلنا 90 دقيقة أو مرحلة فقط عن اللقب، إسترجعنا جيدا وحضرنا كما ينبغي، المباراة ستكون صعبة على الفريقين".

وأضاف:" السنغال تستحق التواجد في هذه المحطة، منذ بداية المنافسة إحترمنا كل خصومنا فكل لقاء يختلف عن الآخر".

في الجهة الثانية من الملعب يتواجد منتخب السنغال الذي لن يكون لقمة سائغة للمحاربين وعن توقعاته لظروف لسيرورة قال مدربه بابي بونا ثياو :" كنا نرغب ونطمح في خوض هذا النهائي أمام منتخب الجزائر الذي يلعب بطريقة جيدة، لدينا أسماء شابة، ولكن لا يمكننا أخذ عامل السن بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتشريف الألوان الوطنية، التشكيلة أبرزت نقاط قوتها وستقدم يوم غد كل ما لديها من أجل خطف اللقب''.

ويتضمن مشوار الفريق السنغالي في شان-2022 خسارة واحدة فقط ضد أوغندا 0-1 في دور المجموعات، في حين سجل خطه الهجومي 6 أهداف".

يذكر أن المواجهة سيديرها الحكم الغابوني بيير غيستين أتشو، الذي يعد من بين أفضل الحكام في البطولة وتم إختياره من ضمن 19 حكما ساحة موجود في البطولة، وسبق له وأن أدار مباراة الجزائر وأثيوبيا ونال العلامة الكاملة.