الرئيس الصحراوي يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي

استقبل رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، رئيس البرلمان الإفريقي فورتيون شارومبيرا، وذلك بقمر رئاسة الجمهورية الجمهورية الصحراوية.

تركزت المحادثات وفق وكالة الانباء الصحراوية، على مستجدات القضية الصحراوية على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا التذكير بالمواقف الإفريقية تجاه القضية الصحراوية، وخاصة القرارات الصادرة عن القمم الإفريقية.

كما أن الزيارة تأتي بعد القرار التاريخي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا.

كما تأتي زيارة رئيس برلمان عموم إفريقيا بعد الزيارة التي قادت رئيس مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، والتي تؤكد على المرافقة الإفريقية للقضية الصحراوية.