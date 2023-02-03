حصيلة ثقيلة للحماية خلال يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية 4372 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن.

ووفق بيان لذات المصالح، أكدت أن خلال الفترة الممتدة ما بين 02 إلى 04 فيفري 2023، سجلت وحدات الحماية المدنية 4372 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 221 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الأخيرة وفاة 10 أشخاص وإصابة 256 أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية، يضيف المصدر. كما تدخلت الحماية من أجل إنقاذ وإسعاف 68 شخص لديهم بداية اختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم، عبر عدة ولايات من الوطن، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم الى المؤسسات الاستشفائية.

للأسف، تم تسجيل 04 وفيات مختنقين بغاز احادي الكربون في كل من ولاية تيارت، غليزان، ميلة وتبسة، تم تحويل جثث الضحايا من قبل عناصر الحماية المدنية إلى المستشفيات المحلية.

فيما تدخلت الحماية المدنية لإطفاء 05 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر، قسنطينة والمسيلة، تدخل إسعافاتنا مكن من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة.