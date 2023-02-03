الشان: أبرز تصريحات موتسيبي خلال ندوته الصحفية

عقد منتصف نهار اليوم السبت، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي ندوة صحفية بقاعة الندوات بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وقال المتحدث ذاته:" "الجزائر لديها تاريخ كروي رائع ويجب أن تفخر به، المباراة ستبدأ في الساعة 20:30 وقبل عدة ساعات من المباراة الجماهير هنا بالفعل".

وأضاف :" أشكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حبه وشغفه لكرة القدم".

وأردف موتسيبي الذي كان برفقة رئيس " الفاف" جهيد زفيزف:" يجب أن نركز على كيفية استخدام كرة القدم لبناء شعبنا وتوحيد إفريقيا، وسنرى كرة قدم جميلة اليوم".

وبخصوص هوية البلد الذي سيستضيف أمم إفريقيا 2025 كشف موتسيبي :" سوف يتم إتخاذ قرارًا مستقلاً وموثوقًا بشأن كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد تقييم دقيق".

كما عرج ضيف الجزائر على لاعبي " الخضر" وقال بشأنهم: " الجزائر تمتلك لاعبين متميزين و أتمنى أن نراهم في كأس العالم القادمة، فعندما فازت الجزائر بكأس العرب فكل الأفارقة كانوا سعداء بذلك، والجميع توقع وصول الجزائر إلى كأس العالم بقطر".

وأكد موتسيبي بأنه سيكون حاضرا خلال أفريل المقبل لمتابعة بطولة أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة فهؤلاء الشبان هم محمد صلاح و، ديدييه دروغبا و ساديو ماني المستقبل وسييثبتون أنفسهم.

وعن غياب المغرب عن منافسة" الشان" أوضح موتسيبي:" دون التطرق والتوغل في الأمور السياسية، كرئيس للكاف، أملي هو مشاركة كل البلدان في كل المنافسات الإفريقية، وسنعالج ملف عدم مشاركة المغرب بطريقة عادلة ومنصفة".

وختم في هذا الصدد:" للجزائر سيادتها ولا يمكن التدخل في قراراتها وعلى هيئتنا الكروية أن تبقى بعيدة عن كل الحسابات السياسية، وعدم إقحامها في مثل هكذا مواقف".