الشان: تسخير خمس نقاط لمتابعة النهائي

سخرت السلطات ولاية الجزائر، خمس نقاط بالعاصمة سيتم خلالها نقل مباشر للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا للمحليين بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي بداية من الثامنة والنصف ليلا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وكتبت الصفحة الرسمية لولاية الجزائر: "متابعة أحداث المباراة النهائية لبطولة الشان بين المنتخبين الجزائري والسنغالي المقررة يوم السبت بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي لن تكون مقتصرة على الملعب فقط، إذ تسخر مصالح ولاية الجزائر مناطق مشجعين عبر 05 نقاط بالعاصمة يتم خلالها نقل مباشر للمباراة عبر شاشات عملاقة مفتوحة للشباب والعائلات، إضافة إلى الساحات العمومية والمؤسسات الشبانية بمختلف البلديات بولاية الجزائر".

وأوضح المصدر أن النقاط المعنية ببث اللقاء النهائي من شان 2022 هي: منصة على مستوى القاعة البيضاوية (المركب الأولمبي محمد بوضياف) مخصصة للعائلات و قاعة حرشة حسان ومنتزه الصابلات و ساحة الكيتاني بباب الوادي و القاعة المتعددة الرياضات برج الكيفان.