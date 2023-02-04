تدفق الآلاف على حظيرة الشريعة

شهد الطريق إلى قلب حظيرة الشريعة المثلجة ونادي التزحلق المشهور بـ"سكي كلوب" بأعالي الأطلس البليدي، قوافل من المركبات والمشاة من الزوار الذين توافدوا من مختلف ولايات الوطن، للأسبوع الثالث على التوالي، للتمتع والاستمتاع بالثلج وقضاء عطلة نهاية أسبوع في أحضان الطبيعية الباردة.

قلب المحمية امتلأ عن آخره حتى أنه لم تبقى مساحة و لا حتى متر لهواة التزلج، يمارسون فيها هوايتهم، فيما نصب على قارعة الطريق تجار بيع الشاي والفول السوداني والحلويات وأكلات شعبية تقليدية طاولات وعرضها في درجات حرارة منخفضة، رغم الجو المشمس الذي ميز عطلة نهاية الأسبوع، ورغم الانتشار الهام للأمن على طول الطريق من أسفل المحمية بباب دزاير وباب الرحبة، إلى قلب المحمية، إلا أن الوصول عبر طريق منعرج قارب من الـ20 كيلومتر، كلف بعض الزوار العودة إلى سكناتهم وقطع كل تلك المسافة في ظرف 05 ساعات كاملة.

وأعرب زوار توافدوا من مناطق بعيدة من عمق الجزائر عن سعادتهم لملامسة الثلج لأول مرة، واصفين إياها بالمغامرة التي تستحق التكرار.