حفل اختتام بهيج لـ"شان" الجزائر

أقيم، مساء اليوم السبت، حفل اختتام بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بملعب نيلسون مانديلا في العاصمة وسط تفاعل جماهيري كبير، وحضور شخصيات هامة على رأسها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس "الكاف" باتريس موتسيبي.

وعلى غرار حفل الافتتاح، كان حفل إسدال الستار بسيطا وبهيجا بمشاركة فنانين جزائريين وفنان نيجيري ألهبوا المدرجات قبيل بداية مقابلة النهائي.

وما ميز حفل اليوم، الذي استمر حوالي 20 دقيقة، هو توظيف الألعاب الضوئية بطريقة جميلة، إضافة إلى إطلاق الألعاب النارية التي زينت الملعب "التحفة" في ختام العرض.

تفاصيل الحفل:

* بداية فقرة ألعاب ضوئية على أرضية الميدان رافقتها ألعاب نارية فوق سقف الملعب.

* تدخل بعدها الفنانة الجزائرية "زاهو" لأداء بعض أغانيها.

* دخول الفنان النيجيري "سي كاي" بآداء أغانيه الشهيرة عالميا وسط تفاعل جماهيري كبير.

* بداية الفقرة الفنية بإطفاء الأنوار في جميع أرجاء الملعب ودخول المغني الفرانكو جزائري "ألجيرينو" الذي أدى أغنيته الشهيرة "نخاف عليك يا بلادي" ثم أغنية "بيني"

* بداية الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، بدخول فرقة الحرس الجمهوري وعزف النشيد الوطني وسط أجواء خرافية.

* ينطلق بعد قليل حفل اختتام بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي احتضنت منافساتها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

بدأ أنصار المنتخب الوطني في التوافد على ملعب نيلسون مانديلا في دائرة براقي بالعاصمة منذ صباح اليوم السبت، قبل أن يكتظ في حوالي الساعة السادسة مساء.

وشهد محيط الملعب طوابير طويلة لأنصار "الخضر" القادمين من جميع ولايات الوطن من أجل تشجيع أشبال بوقرة.

ويخوض المنتخب الوطني، ابتداء من الساعة 20:30، أول نهائي في منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين عندما يواجه نظيره السنغالي.

وقبل بداية المواجهة سيكون الجمهور الحاضر على موعد مع حفل اختتام ينشطه عدد من الفنانين الجزائريين والأجانب.