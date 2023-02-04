سيدي بلعباس: إيداع ثلاثة مضاربين في مادة الزيت

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس أمر إيداع في حق ثلاثة متهمين بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت، حسب ما جاء في بيان صادر اليوم السبت عن ذات المحكمة.

وأوضح المصدر "أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة ثلاثة متهمين، عن طريق طلب افتتاحي لإجراء التحقيق أمام قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي بلعباس عن جنح المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 12/13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة".

وأضاف ذات البيان أنه تم التماس أمر إيداع ضد المتهمين الحاضرين وأمر بالقبض ثم الإيداع في حق المتهم الموجود في حالة فرار وكل من يكشف عنه التحقيق مع حجز كل ما له علاقة بالقضية. وأشار إلى أنه بعد السماع عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع في حق المتهمين الحاضرين.