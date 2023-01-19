بلد إسلامي يحجب "ويكيبيديا"

حجبت الحكومة الباكستانية موقع "ويكيبيديا" التشاركي الإلكتروني، بسبب "محتوى ينطوي على تجديف" المسألة البالغة الحساسية في الدولة ذات الغالبية المسلمة، رغم طلب مسبق قدمته السلطات من أجل إزالة المحتوى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس هيئة الاتصالات الباكستانية ملاحات عبيد قوله إنه تم حجب ويكيبيديا في جميع أنحاء البلاد الجمعة "بعد فشلها في الامتثال لطلبنا المتكرر لإزالة المحتوى البذيء وعدم التزامها بالموعد النهائي"، دون الكشف عن تفاصيل المحتوى.

وأضاف المتحدث "أزالوا بعض المحتوى (المعني) ولكن ليس كله" مضيفاً أن ويكيبيديا "ستظل محجوبة حتى إزالة جميع المحتويات المثيرة للجدل".

وجاء قرار الحظر بعد أن أمهلت هيئة الاتصالات الباكستانية، الأربعاء، ويكيبيديا حتى الجمعة، لإزالة هذا المحتوى، وهو ما وقع بعد عدم الامتثال لطلب حذف محتويات تنطوي على ازدراء للقيم الدينية.

وحجبت باكستان يوتيوب من العام 2012 حتى 2016 بعدما نشر الموقع فيلما عن النبي محمد أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف البلدان المسلمة.

وفي السنوات الأخيرة، حظرت باكستان تطبيق "تيك توك " الشهير لمشاركة التسجيلات المصوّرة عدة مرّات احتجاجا على محتوى "غير لائق" و"غير أخلاقي".