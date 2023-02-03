رصد منطاد صيني آخر

تظهر صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي العثور على منطاد صيني ثان يحلق فوق أجزاء من أمريكا اللاتينية.

وتكشف الصور الواردة من كوستاريكا و كولومبيا وفنزويلا عن منطاد مشابه لتلك المنطاد المحلق فوق أجواء الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - يوم الجمعة الكشف عن منطاد صيني آخر يحلق فوق أجواء أمريكا اللاتينية.

وكان المنطاد الصيني الأول قد أدى إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى الصين.

وبعد إبداء أسفها للحادثة، قالت بكين إن البعض يستخدم المنطاد كـ "ذريعة لمهاجمة الصين".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم السبت إن بكين "لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة".

وبينما سادت مخاوف من أن المنطاد يستخدم في "التجسس"، أكدت الصين أنه لأغراض "مدنية" مبدية أسفها لانجرافه إلى الأجواء الأمريكية.