مباشر: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

* نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي .. نصف أول شهد تفوق سنغالي في الثلاثين دقيقة الأولى واستفاقة جزائري في النهاية

الدقيقة 45: استفاقة أشبال بوقرة في نهاية الشوط الأول .. عمل جماعي .. تصل ناحية مزيان الذي يحاول التوزيع والدفاع يتدخل

الدقيقة 43: لعوافي ينفذ المخالفة والحارس يبعد الكرة بقبضة اليدين

الدقيقة 41: انطلاقة بكير بعد عمل جماعي رائع والحكم يعلن مخالفة على خط منطقة الجزاء للخضر بعد تدخل المدافع

الدقيقة 38: تسديدة سنغالي من خارج منطقة الجزاء تمر جانبية

الدقيقة 35: بلخيثر ناحية مزيان الذي يوزع والدفاع يتدخل

الدقيقة 33: مخالفة من تنفيذ بكير والكرة سهلة بين يدي حارس المنافس

الدقيقة 31: بطاقة صفراء ثالثة للسنغاليين

الدقيقة 27: مخالفة للمنتخب السنغالي على بعد 26 متر من مرمى قندوز .. تنفذ وتصطدم بالجدار الجزائري

الدقيقة 24: خطيرة جدا للمنتخب السنغالي .. توغل على يسار دفاع "الخضر"، ثم توزيعة داخل منطقة الجزاء وعبد اللاوي في المكان المناسب للرطنية

الدقيقة 22: بطاقة صفراء لمزيان ولاعب سنغالي

الدقيقة 20: منتخب سنغالي يخلق صعوبات للخضر في بداية المقابلة

الدقيقة 17: هجمة سنغالية جديدة التوزيعة لم تجد من يستقبلها

الدقيقة 15: أول إنذار في المواجهة لأسود "التيرانغا" بعد تدخل على بلخيثر

الدقيقة 13: هجمة مرتدة جديدة للسنغاليين كادت تشكل خطرا لولا تدخل بلعيد في اللحظة الأخيرة

الدقيقة 9: تسديدة بكير خارج منطقة الجزاء .. تمر بعيدة عن مرمى المنافس

الدقيقة 7: المنتخب السنغالي خطير في الهجمات المرتدة .. كداد ينقذ الموقف في آخر لخظة

الدقيقة 6: محاولة جديدة للمنافس .. الرأسية جانبية

الدقيقة 4: التحامات بين لاعبي المنتخبين داخل منطقة جزاء السننغال

الدقيقة 1: أول انطلاق للضيوف والتسديدة بعيدة

* انطلاق المقابلة

* دخول لاعبي المنتخبين وعزف النشيدين الوطنيين

* دخول لاعبي المنتخب الوطني للقيام بالحركات الإحمائية

* أجرى الناخب الوطني مجيد بوقرة تغييرين على التشكيلة الأساسية التي ستواجه السنغال في نهائي بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين.

وإذا كانت عودة الحارس ألكسيسي قندوز في مكان فريد شعال متوقعة بعد استنفاذه العقوبة (طرد في ربع النهائي)، فإن المفاجئة كانت إبعاد وسط الميدان أحمد قندوسي والزج بإسلام بكير في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ إنطلاق المنافسة.

التشكيلة الأساسية:

قندوز – بلخيثر - لعوافي – كداد – بلعيد – عبد اللاوي- ميريزيق – دراوي – بكير – مزيان - محيوص.