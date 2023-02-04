مباشر: أشبال بوقرة يبحثون عن طريق الشباك

الدقيقة 116: سقوط لاعب السنغال على أرضية الميدان بعد تدخل محيوص

الدقيقة 114: تغيير ثاني للخضر .. بايزيد في مكان مزيان

الدقيقة 112: تغييران للمنتخب السنغالي

الدقيقة 110: بطاقة صفراء لميريزيق

الدقيقة 108: بطاقة صفراء لمحيوص بعد احتجاج على الحكم

الدقيقة 106: تسديدة رائعة من ميريزيق والحارس السنغالي ببراعة للركنية

* بداية الشوط الإضافي الثاني

* نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 104: مخالفة جديدة للخضر دون جديد

الدقيقة 98: توزيعة سنغالية والرأسية بعيدة عن مرمى قندوز

الدقيقة 96: ركنية تنفذ قصيرة .. بلخيثر يوزع ناحية مزيان على الطائر لكنها بعيدة

الدقيقة 93: مزيان يتوغل ويحاول الحصول على ضربة جزاء لكن الحكم لم بعن عن شيء

* بداية الشوط الإضافي الأول

* نهاية التسعون دقيقة بالتعادل السلبي .. أشبال بوقرة عاجزون عن الوصول إلى شباك المنافس إلى حد الآن

الدقيقة 90: ركنية للخضر .. تصل إلى ميريزيق بعد دربكة لكن الكرة جانبية

الدقيقة 88: تسديدة مباغثة للمنافس تمر بعيدة

الدقيقة 83: تغيير أول للمنتخب السنغالي

الدقيقة 82: خطيرة للمنتخب الوطني والدفاع السنغالي في آخر لحظة

الدقيقة 80: ضغط طفيف للمنتخب الوطني

الدقيقة 77: خطأ جديد من دفاع الخضر في التمرير والمنافس لا يستغل الفرصة

الدقيقة 75: بطاقة صفراء لقندوسي

الدقيقة 70: هجمة جزائرية مرتدة تصل ناحية مزيان الذي يفشل في مراوغة مدافع الخصم

الدقيقة 68: تغيير أول لبوقرة .. قندوسي في مكان بكير

الدقيقة 64: خطأ من بلعيد وهجمة مرتدة تنتهي بين أحضان قندوز بعد تسديدة سنغالية

الدقيقة 60: مقابلة صعبة لأشبال بوقرة أمام منافس عنيد

الدقيقة 57: خطأ للمنتخب الوطني في وسط الميدان تتحول إلى هجمة معاكسة والتسديدة بعيدة

الدقيقة 54: عمل رائع بين محيوص وبكير .. التوزيعة بم تجد من يستقبلها

الدقيقة 51: الركنية تنفذ ورأسية محيوص غير بعيدة

الدقيقة 50: بلخيثر يستغل خطأ من المنافس .. يتوغل ثم يوزع وتسديديدة محيوص تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية

* بداية الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي .. نصف أول شهد تفوق سنغالي في الثلاثين دقيقة الأولى واستفاقة جزائرية في النهاية

الدقيقة 45: استفاقة أشبال بوقرة في نهاية الشوط الأول .. عمل جماعي .. تصل ناحية مزيان الذي يحاول التوزيع والدفاع يتدخل

الدقيقة 43: لعوافي ينفذ المخالفة والحارس يبعد الكرة بقبضة اليدين

الدقيقة 41: انطلاقة بكير بعد عمل جماعي رائع والحكم يعلن مخالفة على خط منطقة الجزاء للخضر بعد تدخل المدافع

الدقيقة 38: تسديدة سنغالي من خارج منطقة الجزاء تمر جانبية

الدقيقة 35: بلخيثر ناحية مزيان الذي يوزع والدفاع يتدخل

الدقيقة 33: مخالفة من تنفيذ بكير والكرة سهلة بين يدي حارس المنافس

الدقيقة 31: بطاقة صفراء ثالثة للسنغاليين

الدقيقة 27: مخالفة للمنتخب السنغالي على بعد 26 متر من مرمى قندوز .. تنفذ وتصطدم بالجدار الجزائري

الدقيقة 24: خطيرة جدا للمنتخب السنغالي .. توغل على يسار دفاع "الخضر"، ثم توزيعة داخل منطقة الجزاء وعبد اللاوي في المكان المناسب للرطنية

الدقيقة 22: بطاقة صفراء لمزيان ولاعب سنغالي

الدقيقة 20: منتخب سنغالي يخلق صعوبات للخضر في بداية المقابلة

الدقيقة 17: هجمة سنغالية جديدة التوزيعة لم تجد من يستقبلها

الدقيقة 15: أول إنذار في المواجهة لأسود "التيرانغا" بعد تدخل على بلخيثر

الدقيقة 13: هجمة مرتدة جديدة للسنغاليين كادت تشكل خطرا لولا تدخل بلعيد في اللحظة الأخيرة

الدقيقة 9: تسديدة بكير خارج منطقة الجزاء .. تمر بعيدة عن مرمى المنافس

الدقيقة 7: المنتخب السنغالي خطير في الهجمات المرتدة .. كداد ينقذ الموقف في آخر لخظة

الدقيقة 6: محاولة جديدة للمنافس .. الرأسية جانبية

الدقيقة 4: التحامات بين لاعبي المنتخبين داخل منطقة جزاء السننغال

الدقيقة 1: أول انطلاق للضيوف والتسديدة بعيدة

* انطلاق المقابلة

* دخول لاعبي المنتخبين وعزف النشيدين الوطنيين

* دخول لاعبي المنتخب الوطني للقيام بالحركات الإحمائية

* أجرى الناخب الوطني مجيد بوقرة تغييرين على التشكيلة الأساسية التي ستواجه السنغال في نهائي بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين.

وإذا كانت عودة الحارس ألكسيسي قندوز في مكان فريد شعال متوقعة بعد استنفاذه العقوبة (طرد في ربع النهائي)، فإن المفاجئة كانت إبعاد وسط الميدان أحمد قندوسي والزج بإسلام بكير في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ إنطلاق المنافسة.

التشكيلة الأساسية:

قندوز – بلخيثر - لعوافي – كداد – بلعيد – عبد اللاوي- ميريزيق – دراوي – بكير – مزيان - محيوص.