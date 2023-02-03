بلعابد يستقبل حفيد نيلسون مانديلا

إستقبل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بالجزائر العاصمة، زوويليفيل مانديلا، حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، حسب ما افاد به اليوم السبت، بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن اللقاء،الذي جرى يوم الخميس، كان فرصة لإستذكار خصال مناضل حقوق الإنسان العالمي نيلسون مانديلا وللأهمية الكبرى التي كان يوليها للتربية والتعليم باعتبارهما "الأساس في صناعة الأجيال ورقي المجتمعات وحمايتها".

و أعرب ا زوويليفيل مانديلا من جهته عن تشرفه بالحضور إلى الجزائر ممثلا لعائلة مانديلا، معبرا عن شكره "الكبير وامتنانه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تشريفه بحضور حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا للمحليين وعلى إطلاق اسم نيلسون مانديلا على الملعب الجديد ببراقي".

ووصف ضيف الجزائر هذا الملعب ب"رمز العلاقات العميقة المتجذرة بين الجزائر وجنوب إفريقيا"، مشيرا إلى أن جده "كان يعتبر الجزائر بلده الثاني".