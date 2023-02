Algérie-Sénégal: Les 11 de Bougherra

L'équipe nationale A' affronte en finale de la coupe d'Afrique des nations des joueurs locaux dans sa 7ème édition CHAN-2022, son homologue sénégalaise au stade Baraki à Alger.

Le sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, a concocté le 11 de départ suivant :

Gardien de but : Alexis Guendouz

Défense: Youcef Laouafi, Ayoub Abdelaoui, Zinédine Belaid, Chouaib Keddad et Mokhtar Belkhither.

Milieu de terrain : Houssem Mrezigue et Zakaria Draoui

L’attaque : Abderrahmane Meziane, Islam Bakir et Aimene Mahious