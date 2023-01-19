عدد مستخدمي "ChatGPT" الأسرع نموا في التاريخ

تشير التقديرات إلى أن تطبيق "ChatGPT" الموقع الشهير من "OpenAI" قد وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير الماضي، بعد شهرين فقط من إطلاقه، الأمر الذي يجعله الموقع الأسرع نموا في التاريخ، وفقا لتقرير أجراه UBS.



وذكر التقرير أن 13 مليون زائر في المتوسط استخدم "ChatGPT" يوميا في يناير، أي أكثر من ضعف مستويات ديسمبر الماضي.



وأعلنت شركة "OpenAI" عن اشتراك شهري قدره 20 دولارا، مبدئيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، مشيرة إلى أنها ستوفر خدمة أكثر استقرارا وأسرع، بالإضافة إلى فرصة تجربة ميزات جديدة.



يُذكر أن "ChatGPT" للدردشة يجيب على أسئلة وطلبات المستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقادر على حل مسائل رياضيات معقدة، وكتابة رموز برمجة أيضا.



وفي سياق متصل، ابتكرت شركة OpenAI صاحبة موقع ChatGPT أداة برمجية جديدة لتحديد وكشف النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتمييزه من النصوص المكتوبة بواسطة الإنسان.



وأشارت OpenAI إلى أن الأداة الجديدة تعمل على معالجة قضايا مثل المعلومات الخاطئة والخداع الأكاديمي، وسط تزايد الانتقادات لتطبيق الشركة CHATGPT بأنه يساعد التلاميذ على الغش.



وذكرت OPENAI أن الأداة الجديدة غير موثوقة في النصوص التي تقل عن 1000 حرف، وفي النصوص المكتوبة من قبل الذكاء الاصطناعي والتي تم تحريرها لاحقا من قبل الإنسان.