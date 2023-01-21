موت ثمانية مهاجرين بسبب الجوع والبرد

توفي 8 مهاجرين من البرد والجوع بينهم رضيع وأمه على متن قارب انطلق من سواحل صفاقس التونسية، فيما أنقذ خفر السواحل الإيطالي أكثر من 40 مهاجرا آخرين كانوا على متن القارب. ومسؤول إيطالي يقول "لم أعد قادرا على إحصاء الموتى".



وجرت عملية الإنقاذ ليل الخميس إلى الجمعة بمنطقة عمليات البحث والإنقاذ المالطية على بعد 42 ميلا من سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفق ما أفادت به وكالة "أنسا" الايطالية للأنباء.



وقال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا فيليبو مانينو لوكالة فرانس برس يوم الجمعة، إنّ خفر السواحل انتشلوا مساء الخميس "ثماني جثث، خمسة رجال وثلاث نساء إحداهن حامل. هناك 42 ناجيا، بينهم امرأتان حاملان".



وأضاف "لم أعد قادرا على إحصاء الموتى. أشغل منصب رئيس البلدية منذ ستة أشهر وتلقيت حتى الآن أربعين قتيلا على الأقل. هذا ليس أمرا طبيعيا وكل أسبوع تقريبا ننتشل جثثا". وشدد على أن "الوضع أصبح مأسويا فعلاوعلى أوروبا أن تفعل شيئا وعلى الحكومة أن تفعل شيئا".



وينحدر الناجون من دول مالي وكوت ديفوار وغينيا والكاميرون وبوركينا فاسو والنيجر. ونقلت الوكالة عن شهادات من الناجين قولهم إن رضيعا في عمر أربعة أشهر توفي جراء البرد والجوع في المركب وألقته أمه اليائسة في البحر. وأضاف الشهود في روايتهم إن أحد المهاجرين قفز من المركب لانتشال الطفل لكنه لقي حتفه في البحر. وتوفيت الأم لاحقا بالإضافة الى سبعة آخرين في المركب.



وفتح المدعي العام تحقيقا في ملابسات المأساة بتهم تتعلق بالتحريض على الهجرة غير الشرعية والوفاة بسبب جريمة أخرى. وسيجري سماع أقوال 41 مهاجرا من بين 42.