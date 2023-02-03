هكذا سيختار أصحاب الطعون مواقع سكناتهم

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، "عدل"، فتح الموقع الإلكتروني الرسمي أمام المكتتبين في البرنامج السكني البيع بالإيجار "عدل2"، من أجل اختيار المواقع، وهذا دفعة واحدة.

وحسب ما علمته "الخبر"، فإن الإجراء جاء عقب اللقاء الذي جمع بين المدير العام لوكالة "عدل"، فيصل زيتوني، وممثلين عن المكتتبين المسجلين في البرنامج السكني من أصحاب الطعون والمتأخرين المقبولة ملفاتهم، المعنيين بعملية اختيار السكنات. وحسب نفس المصدر، فإنّ الإجراء، يأتي أيضا في إطار تسوية وضعية أواخر المكتتبين المسجلين في البرنامج الذي أطلق سنة 2013.

ومن بين المعنيين، المكتتبين الذين رفضت ملفاتهم في فترة أُولى لعدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها للاستفادة من ذات الصيغة السكنية، لكن قوبلت ملفاتهم بعد إيداع طعون على مستواها، مما أهّلهم إلى الإستفادة من ذات البرنامج.

كما جاء القرار بعدما تحفظ ممثلو المكتتبين المعنيين على عملية فتح الموقع الإلكتروني خلال أيام، على أن يشمل جزء من المكتتبين ويلجأ باقي المكتتبين إلى عمليات أخرى، وتم الإتفاق على أن يتم فتحه للجميع دفعة واحدة. وتم التطرق في ذات النقاش أيضا، إلى تحديد لقاء آخر سيجمع بين الطرفين، على أن يكون قبل نهاية الشهر الجاري ويخصص لتقديم مستجدات تخص عملية توطين برنامجهم وهذا بسبب الإجراءات والدراسات.

وكان أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون (برد أو دون رد) الذين سددوا الشطر الأول والذين لم يسددوا بعد من برنامج السكن "عدل 2" على المستوى الوطني، قد راسلوا وزير السكن والعمران والمدينة من أجل تسوية وضعياتهم العالقة.

ومن بين المطالب المرفوعة استدعاء جميع المكتتبين المتبقين بدفع الشّطر الأوّل والتعجيل بصب الأشطر المتبقية دفعة واحدة للمرور إلى مرحلة الإسكان، إضافة إلى إعادة النظر في قرار إقصاء الكثير من المكتتبين أو تجميد الرّد عليهم بسبب معاينة مداخيل أقل من السقف المعتمد للتسجيل في هذه الصيغة، كما تطرّقت المراسلة إلى أصحاب الملفات المفقودة والذين يحوزون على وصل تسليم من قبل الوكالة من سنة 2014 و2015 وتتوفر فيهم كل الشروط، حيث "لا تزال ملفاتهم عالقة ولم يتم الرد عليهم بعد".

ومن المطالب المرفوعة أيضا "النظر في إمكانية تحويل ملف طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفي التي تستوفي كل الشروط"، و"الأخذ بعين الإعتبار الفئات التي لم تكن مستفيدة من التأمين الاجتماعي في 9 سنوات الماضية وتم تسوية وضعيتها".

وفي الشق المتعلق باختيار السكنات، جدد المعنيون "مطلب فتح الموقع الإلكتروني للاختيار وتوجيهنا إلى مواقع سكنية داخل ولاية إقامتنا"، وتمكين "المسجلين الذين رفضت ملفاتهم بسبب خطأ في تسجيل تاريخ ميلادهم من تسديد الشطر الأول، علما أنهم يحوزون على كل الشروط".