ماذا قال محيوص عقب تضييعه لركلة الترجيح ؟

قال مهاجم المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم ، أيمن محيوص أنه وزملاءه إعتادوا على الإنتقادات التي يتعرضون لها منذ بداية مشوارهم في كرة القدم، وهم يعرفون الآن كيف يسيّرون الضغط.

وأوضح محيوص في تصريحات صحفية عقب تضييعه لضربة الترجيح الأخيرة :" تلك هي طريقتي في تسديد ضربات الترجيح، حتى في فريقي اتحاد الجزائر كنت أسدد دائما بنفس الطريقة ولم أضيّع أبدا، ولن أغيّرها".

و أضاف:" عادة أتخذ قراري في اللحظات الأخيرة والحارس لم يتحرك، ربما حتى لو إخترت تسديدها في زاوية أخرى فلربما قام بصدها".

وأردف:" خيبنا الجمهور و أعتذر منهم، وسنتدارك في الدورات المقبلة، للأسف هذه كرة القدم ولا يوجد من لم يضيّع ركلة ترجيح".

وختم:" الحمد الله أنهيت البطولة هدّاف للشان وأسعى لتقديم الأفضل".