الشان: المكافٱت المالية

ستحصل السنغال بطلة إفريقيا للاعبين المحليين على حساب الجزائر (5-4 بالضربات الترجيحية، 0-0 بعد الوقت الاضافي) في نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين، مساء السبت بملعب نيلسون مانديلا في براقي (الجزائر) على جائزة مالية قدرها مليوني دولار، حسب القيمة الجديدة للمنافسة التي قررتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

أما المنتخب الجزائري المنهزم في النهائي فسيحصل على مبلغ 800.000 دولار، بينما ينال منتخبا مدغشقر و النيجر المحتلين للمركزين الثالث و الرابع في البطولة مبلغ 500.000 دولار لكل منهما. و تحصل المنتخبات الأربعة التي أقصيت في الدور ربع النهائي على 400 ألف دولار لكل منها.

أما المنتخبان اللذين احتلا المركز الثاني في المجموعات المكونة من ثلاثة فرق،فيحصلان على مكافأة ب 300 ألف دولار لكل منهما وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه البلدان التي تحتل المركز الثالث في مجموعات من أربعة فرق. أما المنتخبات التي تم تصنيفها في جميع المجموعات، ستحصل على جائزة مالية تقدر ب 200 ألف دولار لكل منتخب.

للتذكير، أعلنت الكاف عن زيادة معتبرة قدرها 60 بالمائة في حصة المتوج بلقب الشان-2022. و يقدر المبلغ الإجمالي للجوائز ب 7.900.000 دولار مقابل 5.450.000 دولار في المجموع بالنسبة للمنتخبات المشاركة في الدورة السابقة.