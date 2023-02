l'Algérie s'améliore dans le domaine des affaires

Le Fonds monétaire arabe a indiqué un développement des niveaux de compétitivité des économies arabes au cours de la période 2018-2021 a connu une amélioration dans six pays au cours de cette période, y compris l’Algérie, tandis que cinq autres pays arabes ont maintenu leur statut concurrentiel par rapport à la période précédente 2017-2020.

Selon le dernier rapport du Fonds sur "La compétitivité des économies arabes", les Émirats arabes unis ont maintenu leur première position dans l’indice global de compétitivité des économies arabes, suivis par le Qatar, l’Arabie saoudite, Koweït et Oman, tandis que d’autres pays ont amélioré leur position dans le tableau comme l’Algérie, la Libye et la Jordanie.

L’indice global de compétitivité des économies arabes du Fonds monétaire arabe prend en compte deux indicateurs principaux : l’indice macroéconomique et l’indice d’attractivité et l’environnement des investissements.

L’indice macroéconomique reflète la capacité des gouvernements à atteindre la stabilité économique qui soutient la productivité et la compétitivité, tandis que l’indice d’attractivité et l’environnement de l’investissement reflète les différentes politiques adoptées pour améliorer le climat des affaires en vue d’attirer les investissements nationaux et étrangers.

L’indice macroéconomique est divisé en quatre piliers avec 18 indicateurs quantitatifs liés au secteur réel, au secteur monétaire et bancaire, au secteur des finances publiques et au secteur extérieur, tandis que l’indice d’attractivité et l’environnement de l’investissement contient trois piliers avec 11 indicateurs quantitatifs liés à la liberté économique, aux infrastructures, aux institutions et à la bonne gouvernance.