الجزائر كسبت الرهان

أسدل سهرة البارحة الستار على الطبعة السابعة لمنافسة بطولة أمم إفريقيا للمحليين، والتي عاد فيها التتويج للمنتخب السنغالي على حساب البلد المضيف.

بعيدا عن الأداء والمستوى الفني، فإن المنافسة كانت ناجحة على طول الخط بشهادة ضيوف الجزائر من وفود منتخبات وإعلاميين وكبار المسؤولين الفاعلين في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، ما ساهم في رفع أسهم الجزائر عاليا وسيفتح لها حتما الأبواب على مصراعيها من أجل إحتضان مناسبات كروية أخرى.

ما هي أبرز المكاسب التي حققها " الشان" للجزائر؟

نجحت الجزائر في أن تكون جاهزة في الموعد المحدد لإعطاء اشارة انطلاق بطولة أمم إفريقيا للمحليين بتاريخ الثالث عشر من جانفي في وقت قياسي تخلله سباق مع الزمن ومخاوف من عدم القدرة على الجاهزية في الوقت المتفق عليه، لكن تظافر الجهود على مستوى ولايات كل من عنابة و قسنطنية والجزائر ووهران أزاح كل الشكوك.

حفل إفتتاح رفعت فيه قبعات الأساطير

وكان حفل الافتتاح بهيجا على ميدان ملعب "نيلسون مانديلا"، رفعت فيه القارة السمراء القبعة للجزائر، نظير سعيها على إظهار التنوع الثقافي لإفريقيا في دقائق معدودات كانت فيه الرسالة واضحة وجلية، ولعل أبرزها أن كرة القدم تجمع الشعوب وتلم الشمل، فمرحبا بالجميع بدون أي حسابات أو خلفيات تذكر.

ملاعب مشرّفة والجماهير تصنع الاستثناء

لم تعد الجزائر الآن تخجل من طلب استضافة أبرز المنافسات القارية، لماذا الخجل وعنابة بجمهورها نالا العلامة الكاملة خلال الدورة التي جرى جزءا منها على ملعب التاسع عشر ماي الذي أصبح تحفة فنية يليق ببلاد "العنّاب" وبناديا الاتحاد والحمراء.

بات للجزائر وزن ثقيل في الساحة الرياضية، وهي التي أصبحت لديها مساحة تشغلها وكلمة تقولها بـ "الفم المليان" في اجتماعات المكاتب التنفيذية وعلى طاولات مختلف اللجان.

ملعب حملاوي وأبناء الجسور المعلقة كانوا أيضا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم، فحسن الضيافة جزء لا يتجزأ من تاريخ أهل الشرق الجزائري.

ولم يكن أحد ينتظر أن تقرر السلطات العليا للبلاد أن يطلق اسم ملعب براقي على رمز الحرية ، الجنوب إفريقي نيسلون مانديلا فما قامت به الجزائر سيسجله التاريخ وسيكون صفحة جديرة بالقراءة مرات ومرات ستتوقف عندها الأجيال لاحقا.

وخطف ملعب" مانديلا"، قلوب الجزائريين، كما خطفت رقصة تلك الطفلة الصغيرة على المدرجات وتجاوبها مع الإيقاع الإفريقي، ونالت من بعد تكريم من قبل " الكاف".

الجمالية والفخامة اجتمعت في سرح نيلسون مانديلا، كما اجتمعت في الرجل صفات النضال والكفاح، وصار من المعقول أن نقارن ملاعب بالجزائر بأحد الملاعب الأوروبية.

من مدينة بونة مرورا بمدينة العلماء وصولا إلى الجزائر ومنها إلى الباهية وهران التي كانت هي الأخرى فعلا باهية بأتم معنى الكلمة، وعرفت أجواء زاهية كالمعتاد وبعث أبناءها برسائل بأن الغرب الجزائري هو مصدر فخر كذلك لما قدمته الكرة الجزائرية في الماضي من لاعبين كبلومي والوزاني وغيرهم.

في انتظار ملاعب تيزي وزو والدويرة وتلك التي تنتظر الإنجاز، تسيير الجزائر في الطريق الصحيح لترحب وتفتح أبوابها مجددا لضيوفها الأفارقة ولما لا لغيرهم من الأنصار.

وكسبت منتخبا وطنيا محليا شابا لن يتخلف مرة أخرى عن الاستحقاقات القادمة ولن ينتظر سنوات عديدة للمشاركة، ربحت الجزائر مدربا كفء وطاقما فنيا شابا سيكون ذخرا للكرة وسيلبي النداء في أصعب الظروف، حتى وإن كانت خسارة اللقب في الديار وأمام الجمهور صدمة.

أما على مستوى التعداد، ينتظر آخرون فرصتهم ليمتعوا ويؤكدوا أكثر على إمكانياتهم في أعلى المستويات في صورة أحمد قندوسي المنتقل إلى الأهلي المصري وكريم عريبي المطالب بإسترجاع معالمه مجددا في تجربته الجديدة بالسعودية.

أوروبا لم تعد بعيدة عن مدافع اتحاد الجزائر زين الدين بلعيد ولا مستوى حارس شباب بلوزداد ألكسيس أقل مستوى من حراس المنتخب الأول، فجائزة أفضل لاعب في "الشان" استحقها حسام الدين ميرزيق. والأهم أن الجزائر بتنظيمها المحكمة لمنافسة هامة أسكتت الأصوات التي كانت تنتظر للاصطياد في المياه العكرة، فالنجاح وضع الجزائر في أحسن رواق للفوز بتنظيم "كان 2025 ".