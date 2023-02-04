ڨالمة: أنصار السرب الأسود يطالبون برحيل مسيري الفريق

أعلنت لجنة الأنصار لفريق ترجي ڨالمة لكرة القدم، تنظيم وقفة احتجاجية سلمية زوال اليوم الأحد، أمام مفر ولاية ڨالمة، لمطالبة مختلف السلطات وفي مقدمتها والي الولاية، برحيل رئيس الفريق وجميع أفراد الطاقم المسير السرب الأسود "الجريح".

وأرجعت رئاسة لجنة الأنصار في هذا الصدد، مطالبة المسيرين الحاليين، الى ما آل إليه وضع الفريق، مطالبة بوجهة الأموال الموجهة للفريق.

وحسبهم، فإن رحيل الطاقم الحالي المسير، بات أكثر من ضرورة، وأن عقد جمعية انتخابية استثنائية هو المخرج الوحيد حسبهم للوضعية الحالية التي لا يحسد عليها صانع أمجاد شمال افريقيا العريق، لضمان البقاء في حضيرة الجهوي الثالث، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها في ما مضى من عمر البطولة.