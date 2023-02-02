نحو ارتفاع صادرات الجزائر إلى 3 دول افريقية

أكّد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني يوسف الغازي، اليوم الأحد، أنّ قانون الاستثمار الجديد يشكّل بوابة لإنعاش الصادرات الجزائرية نحو ثلاثة من دول الساحل الإفريقي وهي مالي، النيجر وموريتانيا، وجاء هذا خلال لقاء اعلامي نظم بولاية بشار.

في تصريحات له، أكد الغازي أنّ المعابر الحدودية ستشهد حركية جديدة على مستوى برج باجي مختار وتيمياوين نحو مالي، عين قزام نحو النيجر، وموريتانيا عبر معبر تندوف، على نحو سيُبرز جودة المنتجات الوطنية ويتيح لها اقتحام أسواق دول الساحل ومختلف الدول الإفريقية لاحقًا.

وأفاد الغازي أنّ حجم الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا عبر المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد'' بتندوف، بلغت 50 مليون دينار سنة 2019 ونحو مليار دينار في 2020، وهذا ما يعزّز التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، أفاد رئيس منتدى المستثمرين الجزائريين، محمد نذير حزايمية، أنّ قانون الإستثمار الجديد من شأنه توفير إطار قانوني يسمح للمستثمرين الوطنيين والأجانب بالاستفادة من الضمانات اللازمة لاستثماراتهم في الجنوب، حيث يتضمن حيثيات تشجّع على خلق الثروة ومناصب العمل وتثمين مختلف المقومات الفلاحية والسياحية والمعدنية والصناعية.