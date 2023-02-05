قرار بخصوص الجماهير في منافستي "الكاف"

أفاد اليوم الأحد، تقرير مصري بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدر قرارا يخص الحضور الجماهيري خلال منافستي رابطة أبطال إفريقيا و كأس "الكاف".

و وفق موقع " يلا كورة"، فإن مصدر مسؤول في الهيئة القارية كشف إرسال إدارة " كاف" خطابا، رسميا إلى كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء صباح اليوم الأحد بشأن مصير وموقف دخول الجماهير في مسابقات الأندية الأفريقية المقبلة في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تستأنف مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 فيفري بمباريات دور المجموعات. وأكد المصدر ذاته، أن الخطاب تضمن السماح بدخول الجماهير لكافة المباريات دون قيد أو شرط إلا إذا كان الملعب لا يفي بمعايير السلامة والأمن طبقاً للوائح وتراخيص الملاعب (إصدار نسخة جويلية 2022) الفصل الرابع- الجماهير المادة رقم 48 الفقرة الثانية.

وجاء في الخطاب:"لجميع الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإشارة إلى الإجراء المنصوص عليه في تعميم كاف المؤرخ في 31 أكتوبر 2021 بشأن الشروط الصحية لدخول الجماهير إلى المباريات في مسابقات الأندية، وبعد تحسين الظروف الصحية المرتبطة بوباء Covid- 19، يرجى ملاحظة أن كافيا قرر إلغاء التزام الاتحادات والأندية الأعضاء بضرورة الحصول على طلب إذن الجماهير لدخول جميع المباريات.

نتيجة لذلك، يُسمح للجمهور مرة أخرى بدخول الملاعب الخاصة بمسابقات" الكاف" وفي المباريات على أرضه، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من الاتحادات الأعضاء أو من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وعلى الرغم مما سبق، نود أن نسلط الضوء، ووفقًا في أي وقت، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، أو لأسباب طبية، أو تتعلق بامتثال الملاعب، أو بسبب القوة القاهرة ولظروف عظمى وغير متوقعة، يحتفظ كاف بالحق في عدم السماح أو تقييد وجود المتفرجين في مباراة محددة، وفي هذه الحالة سيتم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد أو النادي العضو المعني". يذكر أن نادي شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل معنيان بالمشاركة في المنافسة الإفريقية.