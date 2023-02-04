تعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا في المجال الطبي

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، زوويليفيل مانديلا,، حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر حضر خلالها بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (شان-2022 ) التي اختتمت مساء أمس السبت.

وأكد وزير الصحة أن هذا اللقاء يندرج في إطار "تدعيم وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين الجزائر وجنوب إفريقيا، لا سيما في المجال الصحي وصيانة الأجهزة الطبية في المستشفيات". وقال سايحي بأن زوويليفيل مانديلا "أبدى استعداده الكامل لتعزيز وترقية التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي"، مذكرا بأنه "سيتم قريبا استقبال وفد يتشكل من خبراء وتقنيين من جنوب إفريقيا لتشخيص وضعية المستشفيات ودراسة المسائل المتعلقة بصيانة الأجهزة والعتاد الطبي".

كما سيتم خلال هذا اللقاء "الخروج بقرارات يتم من خلالها تحديد ورسم أفق التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا في المجال الطبي وكذا فيما يتعلق بصيانة العتاد الطبي بالمستشفيات". من جهته اعتبر زوويليفيل مانديلا هذا اللقاء "فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين"، مبرزا أهمية "تطوير التعاون بين الجانبين لاسيما في المجال الصحي من أجل دعم قطاع الصحة في الجزائر والاستفادة من تجارب بلده، لاسيما فيما يخص صيانة العتاد الطبي في المستشفيات".

وذكر حفيد الراحل مانديلا بأنه "سيتم قريبا إرسال وفد مختص من جنوب إفريقيا إلى الجزائر لإجراء تقييم شامل حول وضعية المستشفيات وأجهزتها الطبية وتقديم اقتراحات كفيلة للمضي قدما لتحسين وترقية التكفل الطبي في المستشفيات".