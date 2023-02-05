تعليمة هامة موجهة لأصحاب هذه المركبات

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد، أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير، للتقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة قصد استبدالها بسنة أول وضع في السير.

وجاء في بيان لذات المصالح: أن "كافة المواطنين أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير، المعروفة بالأرقام البيانية "22" أو "33"، مدعوون للتقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة قصد استبدالها بسنة أول وضع في السير".

ولهذا الغرض، ''فإنّ أصحاب هذه الفئة من المركبات ملزمون بالتقرب من مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف إخضاع المركبة لمراقبة المطابقة، قصد تحديد سنة أول وضع لها في السير، ومن ثم إيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لمالك المركبة لدى مصلحة الترقيم المختصة لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أول وضع للمركبة في السير".

ووفقًا للإجراءات المحددة، يتعين "استبدال بطاقات ولوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانين "22" أو "33" بأخرى تتضمن سنة أول وضع في السير، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023، وذلك لتفادي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها".