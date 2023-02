Conseil des ministres : Les dossiers à l’ordre du jour

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside dimanche une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la République.

La réunion du Conseil des ministres portera sur "le projet de loi relatif à l'industrie cinématographique, des exposés sur l'énergie électronucléaire en Algérie, le bilan périodique de l'exécution de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat, la situation de l'économie de la connaissance et le système de la formation universitaire et sa modernisation", lit-on dans le communiqué.