البويرة: حجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكن اليوم أفراد فرقة البحث والتحري رقم 04 بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة من حجز 1138 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، وتوقيف صاحبها والمشتبه فيه بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة، داخل الوسط الحضري .

وحسب بيان خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني فإن العملية كانت ضمن المخطط المتضمن محاربة الجريمة، وتم تنفيذها بإقليم بلدية بئر اغبالوا بـ 45 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة.

وأضاف ذات البيان بعد إستفاء إجراءات التحقيق القانونية تم إنجاز ملف قضائي أين قدم المشتبه فيه بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.