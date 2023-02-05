"غراند شلام" بباريس: إقصاء الجزائرية صونيا أصلاح

أقصيت المصارعة، صونيا أصلاح، رابع وآخر ممثلة جزائرية في دورة الجيدو "غراند شلام"-2023 بباريس، اليوم الاحد، في أول نزال لها أمام التركية هلال أوزتورك.

وبعد مرور دقيقتين و52 ثانية، خسرت المصارعة الجزائرية بحركة إيبون في الدور الثاني لوزن أكثر من (78 كلغ)، علما أن المصارعتين كانتا معفيتان من الدور الأول.

وبهذا ترافق أصلاح مواطنيها : أمينة بلقاضي (اقل من 63 كلغ)، وائل الزين (اقل من 66 كلغ) ودريس مسعود (اقل من 73 كلغ)، الذين أقصوا من اليوم الاول للمنافسة وتحديدا في مرحلة المجموعات.

وبعدما فاز في منازلتيه الأوليتين أمام الليتواني أندري كلوكوف والوسط افريقي جايسون باتريك نغاويلي، انهزم وائل الزين في نهائي المجموعة الرابعة أمام المنغولي إيركيمبايار باتوغتوخ وهو نفس المشوار الذي سجله مواطنه دريس مسعود في وزن اقل من 73 كلغ، عندما فاز على الهايتي فيليب آبال ماتيليوس، ثم على الأذربيجاني نورلان عصمانوف، ليخسر على يد المنغولي أورانبايار أودغيريل في نصف نهائي المجموعة الثالثة.

في حين، خرجت أمينة بلقاضي، المعفية من الدورة الأول، على يد الفرنسية مانون ديكيتير، في وزن (اقل من 63 كلغ)، بحركة إيبون بعد مرور دقيقتين وثمانية وأربعين ثانية من النزال. وكانت بلقاضي قد حققت مرتبة خامسة مشرفة في دورة دولية بالبرتغال قبل المشاركة في المنافسة الفرنسية.

وعرفت دورة الجيدو "غراند شلام"-2023 بباريس مشاركة 520 مصارع على مدار يومي 4 و 5 فبراير، منهم 315 رجال و 205 سيدات، يمثلون 82 بلدا.

وكان الرباعي الجزائري قد التحق بالعاصمة الفرنسية مباشرة من البرتغال، بعدما شارك في دورة دولية هناك بمدينة ألمادا.

ويسعى مسعود والزين واصلاح وبلقاضي الى حصد أكبر عدد من النقاط لتحسين ترتيبهم في التصنيف العالمي، بهدف افتكاك تأشيرة التأهل الى الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة بباريس الفرنسية في 2024.