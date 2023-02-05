نحو مراجعة نظام التكوين الأكاديمي والخدمات الجامعية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعادة النظر في نظام التكوين بالجامعة الجزائرية ومراجعة نظام الخدمات الجامعية، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء.

وذُكر في بيان اجتماع مجلس الوزراء، أن الرئيس أصدر أمرا بـ :" إعادة النظر، بصفة دقيقة، في التنظيم الحالي، بين نظامي LMD والكلاسيكي، وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تُقدّم المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء".

وبخصوص نظام الخدمات الجامعية فقد وجه الرئيس بمراجعتها من حيث "الكم والكيف ".

ومن بين مخرجات الاجتماع، وفقا للبيان : "وضع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين، لتسهيل عودة الكفاءات، والاستفادة من تكوينها العالي، وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين، من الخارج".

كما أمر الرئيس تبون بـ "تعزيز الانسجام المسجل، بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة، مثمنا توحيد الجهود، خدمة للاقتصاد الوطني".