إشتراك دخول
°C

فتح المجال أمام الجامعات الخاصة

أخبار الوطن
5 فيفري 2023 ()
فاطمة.ب
+ - 0 قراءة

تمخض اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأحد ، عن قرار بفتح المجال للجامعات الخاصة بالجزائر.

وفي سياق مجموعة من الأوامر والتوجيهات أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص عصرنة الجامعة الجزائرية ، صدر قرار بإتاحة المجال أمام الجامعات الخاصة وفقا لـ "معايير ومقاييس عالمية" حسب ما ذُكر في بيان الاجتماع.

وبحسب ذات المصدر، فإن القرار يشمل المنشآت ، مع إمكانية إتاحة تمويل بنكي لتجسيدها .

يأتي هذا في إطار اتجاهات نحو مراجعة التنظيم الحالي بين النظامين  "ال أم دي" و الكلاسيكي ، ومراجعة نظام الخدمات الجامعية.

 

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة