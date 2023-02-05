شاب يحاول الانتحار ببرج بوعريريج

حاول شاب ، مساء اليوم الأحد، الانتحار بإضرام النار في جسده ببلدية اليشير في ولاية برج بوعريريج.

وحسب مصادر من عين المكان ، تلقى شاب إشعارا بغرامة إثر مخالفة مرورية ، فأخذ دلو بنزين إلى الطريق المقابل لمقر الأمن بالمنطقة ، وصب البنزين على جسده وأضرم النار.

وحسب ذات المصادر ، هُرع إليه أحد رجال الأمن محاولا إنقاذه بإطفاء النيران ، وهو ما سبب له حروقا على مستوى يده .

ونقل الشاب إلى عيادة اليشير، ثم حول الى مستشفى بزيدي، بعد اصابته بحروق من الدرجة الثالثة ، ووضع تحت الرعاية الطبية المكثفة، بحسب مصدر من الحماية المدنية.