23 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 44 وقتا في الإبراهيمي

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 23 مرة، ومنعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 44 وقتًا، خلال شهر يناير الماضي.



وأوضحت وزارة الأوقاف، في تقريرها الشهري بهذا الخصوص، أنَّ المستـوطنين أدوا رقصات استفزازية وطقوسا تلمودية على الجهة الخارجية من باب السلسلة، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية في الأقصى؛ قبالة باب السلسلة، وسط ترديدهم شعارات عنصرية، كما أدوا عند المنطقة الشرقية للأقصى، قرب مصلى باب الرحمة، وباب القطانين، طقوسا تلمودية جماعية.



ونبّهت إلى أن المتطرف بن غفير اقتحم ومجموعة من المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى بعد توليه منصبه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي. وأوضحت أن قوات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على دخول المصلين للأقصى، خاصة أيام الجمع، في حين أبعدت العشرات عنه لمدد متفاوتة، كما لا يدخر الاحتلال جهداً في محاربة المرابطين والمرابطات تارة بالإبعاد أو الاعتقال.



وفيما يتعلق بأعمال الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال مع الجهات المتطرفة الداعمة لذلك، وثق التقرير تسارعا خطيرا في أعمال الحفريات في محيط المسجد الأقصى، من الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.





