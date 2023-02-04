مباشر: حصيلة ضحايا الزلزال المدمر تواصل الارتفاع

*تصاعد النيران وأعمدة الدخان في ميناء إسكندرون جنوبي تركيا

*نائب الرئيس التركي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1541 قتيلا و9733 مصابا

*ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا في تركيا و911 قتيلا في سوريا

*وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 300 عسكري روسي يشاركون في إزالة تداعيات الزلزال في سوريا

*الأمين العام للأمم المتحدة: نشعر بالحزن جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا ومستعدون لدعم جهود الإغاثة

*إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلا و7 آلاف 634 مصابا وانهيار ألفين و834 مبنى.

*قطر تطلق جسرا جويا إلى تركيا يضم فريقا للبحث والإنقاذ ومستشفى ميدانيا ومساعدات إغاثية (قنا)

*قُتل 592 شخصاً وأصيب المئات بجروح في سوريا جراء الزلزال الذي ضربها فجراً ومصدره تركيا، في حصيلة غير نهائية، بحسب وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن وزارة الصحة في حكومة النظام، عن مقتل 371 شخصاً وإصابة 1089 بجروح في مناطق سيطرة الحكومة، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وفي مناطق المعارضة، أوردت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني) عن مقتل 221 شخصاً وإصابة 419 بجروح، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع "بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض".

*مشاهد جوية ترصد الدمار الكبير الذي خلفه الزلزال في مدينة قهرمان مرعش التركية (وكالة الاناضول)

#تركيا.. مشاهد جوية ترصد الدمار الكبير الذي خلفه الزلزال في مدينة قهرمان مرعش التركية pic.twitter.com/maNey0sXrb — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

* رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يعلن ارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا.

* أعلن مركز أبحاث الزلازل التركي، أن هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 7.5 درجات على مقياس ريشتر ضربت جنوبي تركيا قبل قليل.

* قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا، اضاف "الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره، ووفق الإحصاءات الأخيرة بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر.

وختم في أول تصريح له عقب الزلزال " أولويتنا هي عمليات الإنقاذ ولدينا 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها".

* توفيت شقيقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع أحد عشر ابنا وحفيدا لها تحت أنقاض بناء انهار في مدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الإثنين. حسبما أوردت وكالة روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 326 قتيلا و1024 جريحا في حلب واللاذقية وحماه وطرطوس. إلى ذلك قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد إن سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال اسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، لافتا إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرا.

* انهيار مبنى من 6 طوابق بتركيا جراء الزلزال المدمر

* تضرر ميناء إسكندرون جراء الزلزال والعمليات مستمرة في الموانئ الأخرى.

* قال رئيس مرصد الزلازل في تركيا إن الزلزال الذي ضرب اليوم الاثنين ولاية عدة هو أكبر زلزال تشهده تركيا منذ زلزال عام منذ زلزال عام 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص.

وأضاف رئيس المرصد أن الزلزال الذي كان مركزه في ولاية كهرمان مرعش ينذر بخطر حدوث موجات مد بحري (تسونامي) في الولايات الساحلية، مشيرا إلى ارتفاع طفيف بمستوى المياه في بعض تلك الولايات.

وتابع المسؤول التركي أن تركيا أخطرت 14 دولة بإمكانية حدوث تسونامي.

وفي السياق، ألغت إيطاليا تحذيرا من حدوث تسونامي في سواحلها جراء زلزال تركيا.

* صور دمار مروعة في تركيا

Hatay’da havalimanında Deprem sonrası pist bu hale geldi. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah pic.twitter.com/HuNetG5EZh — Ankara Trafik Radar (@ankara_cevirme) February 6, 2023

* عمليات انتشال جثامين القتلى والمصابين من تحت أنقاض المنازل المدمرة في بلدة قورقانيا بريف إدلب في سوريا

عمليات انتشال جثامين القتلى والمصابين من تحت أنقاض المنازل المدمرة في بلدة قورقانيا بريف #إدلب الشمالي جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم.#الخوذ_البيضاء#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/laSolYVcwS — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

* لحظة انهيار مبنى في تركيا جراء الزلزال

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia)

* أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وجه اليوم الاثنين وكالات الإغاثة الأميركية لتقييم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن الزلزال المدمر الذي وقع اليوم في تركيا وسوريا.

* وصف مدير الدفاع المدني في شمالي سوريا رائد الصالح الوضع بالصعب جدا في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين.

وقال الصالح لقناة "الجزيرة" إنهم بحاجة لمساعدة عاجلة لمواجهة تداعيات الزلزال، مطالبا بالمساندة والمساعدة الدولية.

وأضاف أن الدفاع المدني بشمال سوريا يواجه تحديات كبيرة جدا من حيث عدد الآليات والإمكانات اللوجستية، محذرا من أن آلياتهم ستتوقف عن العمل إذا نفدت مادة الديزل.

وأشار الصالح إلى نقص التمويل في المستشفيات، وقال إن فرقهم تعمل بكامل طاقتها لتلبية الاحتياجات، معبرا عن أمله في سرعة تقديم المساعدة.

* قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن الحصيلة المؤقتة للزلزال العنيف بلغت 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1000.

* انتشال عالقين من تحت الأنقاض بريف حلب (سوريا).

انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة #اعزاز بريف #حلب الشمالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين.#الخوذ_البيضاء

#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/T5fluyJc8k — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

* المرصد السوري: ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب سوريا إلى 320 قتيلا.

* ضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وفي حصيلة أولية، قالت السلطات بكل من تركيا وسوريا أن الزلزال خلف مئات القتلى والجرحى وانهيار عدد كبير من المباني.