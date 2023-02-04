مباشر: زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

* لحظة انهيار مبنى في تركيا جراء الزلزال

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* أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وجه اليوم الاثنين وكالات الإغاثة الأميركية لتقييم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن الزلزال المدمر الذي وقع اليوم في تركيا وسوريا.

* وصف مدير الدفاع المدني في شمالي سوريا رائد الصالح الوضع بالصعب جدا في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين.

وقال الصالح لقناة "الجزيرة" إنهم بحاجة لمساعدة عاجلة لمواجهة تداعيات الزلزال، مطالبا بالمساندة والمساعدة الدولية.

وأضاف أن الدفاع المدني بشمال سوريا يواجه تحديات كبيرة جدا من حيث عدد الآليات والإمكانات اللوجستية، محذرا من أن آلياتهم ستتوقف عن العمل إذا نفدت مادة الديزل.

وأشار الصالح إلى نقص التمويل في المستشفيات، وقال إن فرقهم تعمل بكامل طاقتها لتلبية الاحتياجات، معبرا عن أمله في سرعة تقديم المساعدة.

* قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن الحصيلة المؤقتة للزلزال العنيف بلغت 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1000.

* انتشال عالقين من تحت الأنقاض بريف حلب (سوريا).

انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة #اعزاز بريف #حلب الشمالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين.#الخوذ_البيضاء

#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/T5fluyJc8k — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

* المرصد السوري: ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب سوريا إلى 320 قتيلا.

* ضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وفي حصيلة أولية، قالت السلطات بكل من تركيا وسوريا أن الزلزال خلف مئات القتلى والجرحى وانهيار عدد كبير من المباني.